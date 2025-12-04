Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir kişinin barakasına gelen tilkiyi beslemesi kamerada

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde turizmcilik yapan kişi, tilkiye yiyecek verdiği anları cep telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:48
        Kocaeli'de bir kişinin barakasına gelen tilkiyi beslemesi kamerada
        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde turizmcilik yapan kişi, tilkiye yiyecek verdiği anları cep telefonuyla kaydetti.

        Samanlı Dağları mevkisinde turizm işletmeciliği yapan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 1 ay önce, aç kalan bir tilkinin barakasının çevresinde yiyecek aradığını fark etti.

        Bunun üzerine Karslıoğlu, yaban hayvanının karnını doyurması için her akşam bir kaba yiyecek bırakmaya başladı. Karslıoğlu'nun "Tilko" adını verdiği hayvan, bir süre sonra barakaya da girmeye başladı.

        Karslıoğlu, tilkinin beslendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

