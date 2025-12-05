Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de organize sanayi bölgesindeki merkezde gençler sektöre kazandırılıyor

        CEM ALİ KUŞ - EKREM SITKI MERAL - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) merkezde, eğitime yeniden kazandırılan öğrenciler sektöre nitelikli iş gücü olarak yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:07
        Kocaeli'de organize sanayi bölgesindeki merkezde gençler sektöre kazandırılıyor
        CEM ALİ KUŞ - EKREM SITKI MERAL - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) merkezde, eğitime yeniden kazandırılan öğrenciler sektöre nitelikli iş gücü olarak yetiştiriliyor.

        Dilovası Kaymakamlığı himayesinde Belediye ve Makine İhtisas OSB işbirliğinde ilçede eğitime ara veren gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetler ile yapılacak teknik gezilerle eğitime devamı ile istihdamlarına katkı sağlamak amacıyla şubatta "Eğitime Ara Veren Gençlerin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirme Projesi" protokolü imzalandı.

        Makine İhtisas OSB'nin eski bölge müdürlüğü binasından dönüştürülen mesleki eğitim merkezinde, eğitim hayatına yeniden kazandırılan 360 öğrenci, okulda teorik, iş yerlerinde pratik eğitim görüyor.

        Öğrenciler, haftada 1 gün lise eğitimine devam ederken, 4 gün de yerleştirildikleri firmalarda asgari ücretin üçte ikisi veya üçte biri karşılığında sahada ustalık eğitimi görüyor.

        Eğitimlerini tamamlayarak lise diploması ve ustalık belgesi alan öğrenciler, iş yeri açıyor ya da uygun görülen bir firmada işe yerleştiriliyor.

        - "Eğitime ara veren gençlerimizin devamlılığını sağlamak istiyoruz"

        Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, AA muhabirine, Dilovası Makine İhtisas OSB'nin katkılarıyla açılan mesleki eğitim merkezi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman yetiştirmeyi ve gençleri mesleki eğitimle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Lise eğitimine ara veren gençlerin devamlılığını sağlamak istediklerini belirten Kubilay, "Hem birtakım olumsuz alışkanlıklara bulaşmasınlar hem de eğitime devam etsinler, sosyal çevrede olsunlar amacıyla Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin eski bölge müdürlüğü binasını mesleki eğitim merkezi haline getirdik." dedi.

        Kubilay, projenin meyvelerini vermeye başladığını dile getirerek, "Gençlerimiz haftada 1 gün okula geliyor, haftanın 4 günü ise çalışıyorlar. 4 yılın sonunda hem lise diploması alıyorlar hem de ustalık belgesi alıyorlar. Bu son derece önemli. Dilovası Belediyesi, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ile projeyi gerçekleştirdik. Kısa sürede sadece Dilovası'ndan değil, başka bölgelerden de bu merkeze büyük talep olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

        Gençlerin istihdama kazandırılmasını ve aynı zamanda eğitimlerini de tamamlamalarını istediklerini vurgulayan Kubilay, "Mesleki eğitimle istihdamı da sağlamış oluyoruz. Eğitime ara veren gençlerimiz için önemli bir fırsat burası. Hem meslek sahibi olsunlar hem de eğitimlerini tamamlasınlar istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Kubilay, merkezin açılmasında ve gençlerin eğitime geri kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, buradan mezun olacak yetenekli gençlere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

