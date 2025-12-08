Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:45 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:45
        Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yenişehir Mahallesi Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yolunda plakası öğrenilemeyen O.A. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        O.A'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

