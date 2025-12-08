Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yolunda plakası öğrenilemeyen O.A. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
O.A'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
