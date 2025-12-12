Kocaeli'deki fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin aileleri açıklama yaptı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişinin ailesi açıklama yaptı.

"Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" oluşumu altında bir araya gelen aileler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde toplandı.

Aileler, ilgili firmanın "sigortalılık", "kayıt dışı istihdam", "iş kazası bildirimi" ve "tüm SGK mevzuatı" yönlerinden incelenmesi ve bunun kendilerine bildirilmesi taleplerini içeren dilekçeyi İl Müdürlüğüne sundu.

Gazetecilere açıklama yapan ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder, ilgili fabrikanın, işçileri yıllar boyunca yasal olmayan koşullarda çalıştırdığını söyledi.

Ailelerin, yangının sorumlularının ceza alması için bir araya geldiğini belirten Ünder, uzun yıllar ve büyük çabalar gerekse de sorumluların peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

Yangında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın yakını Engin Aras da bundan sonraki süreçte ilgili kurumlara giderek bizzat bilgi alacaklarını ve süreci takip edeceklerini ifade etti.

Amaçlarının kişi veya kurumlar değil, yangının sorumlularının cezalandırılması olduğunu dile getiren Aras, "Kim suçluysa cezasını çeksin. Biz bunun peşindeyiz. Esas mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Bütün kurumlara gideceğiz." diye konuştu. Yangında yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kız kardeşi Emine Bulut ise adaletin yerini bulmasını istediklerini belirterek, "Ablamın hakkı, ölenlerin hakkı yerde kalmasın. Kimin suçu, günahı, vebali varsa herkes cezasını çeksin." dedi. Yangında vefat eden Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu, fabrikada önlemlerin alınmadığını söyleyerek, "Bu işin arkasını bırakmıyoruz. Kesinlikle peşindeyiz. Kim olursa olsun cezasını çekmeli." ifadesini kullandı. - Olay Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.