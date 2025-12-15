Kocaeli, Karabük ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı yağışla beyaza büründü.
Güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyaran Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştiriyor.
Ekipler, karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
- Karabük
Karabük'ün yüksek bölgeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından beyaza büründü.
Kar yağışının ardından bölgede oluşan manzara dronla görüntülendi.
- Bolu
Bolu'nun Abant, Kartalkaya ve Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi bölgelerinde kar yağışı sürüyor.
Abant Gölü Milli Parkı'nda gece başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağışın ardından beyaza bürünen milli parkta kış manzaraları oluştu.
Konaklamak ve günübirlik tatil için Abant'a gelen tatilciler, kar altında yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Abant Gölü etrafında küreme çalışması yaptı.
Bölgedeki kış manzarası havadan da görüntülendi.
Öte yandan, kar yağışı Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezinde de etkili oldu. Arkut Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaşırken, Kartalkaya'da ise 10 santimetreyi geçti.
