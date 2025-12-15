Kocaeli, Karabük ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı yağışla beyaza büründü.

Güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyaran Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştiriyor.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için sürücüleri, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Karabük

Karabük'ün yüksek bölgeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından beyaza büründü.