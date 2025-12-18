Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle 2 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık'ta ilçede yaşanan oto hırsızlığı olayına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında B.K, S.U. ve E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. ve S.U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.