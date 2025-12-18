Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık'ta ilçede yaşanan oto hırsızlığı olayına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında B.K, S.U. ve E.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. ve S.U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu
        Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu
        Kocaeli'de 40 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı
        Kocaeli'de 40 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı
        Silahlı kavgada ağır yaralanan futbolcu entübe edildi
        Silahlı kavgada ağır yaralanan futbolcu entübe edildi
        Körfez'de atıklar ulaşım desteğine dönüşüyor
        Körfez'de atıklar ulaşım desteğine dönüşüyor
        Okul bahçesinde çökme sonucu çukura düşen kamyon vinçle çıkarıldı
        Okul bahçesinde çökme sonucu çukura düşen kamyon vinçle çıkarıldı
        Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
        Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı