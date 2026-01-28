Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan V.Y'yi (27) Gebze'de yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'da geçici transfer tedbiri kaldırıldı
        Kocaelispor'da geçici transfer tedbiri kaldırıldı
        Kocaeli'de zincirleme kaza 7 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza 7 yaralı
        Kocaeli'de U-16 basketbol maçında yumruklar havada uçuştu Tribündeki velile...
        Kocaeli'de U-16 basketbol maçında yumruklar havada uçuştu Tribündeki velile...
        Kocaelispor'dan transfer tedbiri açıklaması:
        Kocaelispor'dan transfer tedbiri açıklaması:
        Kocaelispor, transfer yasağını kaldırıyor Josip Vukovic'in borcu ödendi
        Kocaelispor, transfer yasağını kaldırıyor Josip Vukovic'in borcu ödendi
        Özel gereksinimli bireylere bilgisayar ve kodlama eğitimi
        Özel gereksinimli bireylere bilgisayar ve kodlama eğitimi