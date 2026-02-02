Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara (Dk. 79 Churlinov), Linetty (Dk. 69 Nonge), Show, Keita (Dk. 85 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 69 Agyei), Rivas (Dk. 85 Muharrem Cinan), Petkovic
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Alvarez (Dk. 60 İsmail Yüksek), Guendouzi, Musaba (Dk. 61 Nene), Asensio (Dk. 88 Yiğit Efe Demir), Talisca (Dk. 72 Fred), En Nesyri (Dk. 60 Kerem Aktürkoğlu)
Gol: Dk. 45+1 Asensio, Dk. 75 Nene (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 13 Alvarez, Dk. 56 Mert Müldür, Dk. 89 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 26 Rivas, Dk. 45+5 Linetty (Kocaelispor)
