Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, transfer sürecine ilişkin, "Elimizden geleni yapıyoruz, zamanımız çok azaldı. 3 tane transferimiz olmuştu. Diğer eksiklerimizi de bir, iki gün içinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:48 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, transfer sürecine ilişkin, "Elimizden geleni yapıyoruz, zamanımız çok azaldı. 3 tane transferimiz olmuştu. Diğer eksiklerimizi de bir, iki gün içinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gürbüz, zor bir deplasman olacağını bildiklerini ve maç boyunca korakor bir mücadele olduğunu söyledi.

        Takıma her zaman güvendiklerini ifade eden Gürbüz, sarı-lacivertli oyuncuların kendilerini mahcup etmediğini söyledi. Gürbüz, mücadelenin sonunda üç puanı aldıklarını ve önlerindeki maçlara bakacaklarını belirtti.

        Maç esnasında zaman zaman yaşanan gerginliklere ilişkin ise Gürbüz, "Bu tür gerginlikler, maç esnasında tansiyonun yükseldiği zamanlar olur. Çok önemli değil, herhangi bir sakatlık, kaza bela olmadan maçı tamamlamış olmakta önemli birşey. Her iki takımın taraftarlarını, futbolcularını, teknik heyetini tebrik ediyoruz. İyi bir mücadele oldu, seyir zevki de yüksekti. Bol pozisyonlar da oldu." ifadelerini kullandı.

        Bir gazetecinin, "Transfer dönemi bittiğinde eksiksiz bir kadro kurmuş olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Gürbüz, "Elimizden geleni yapıyoruz, zamanımız çok azaldı. 3 tane transferimiz olmuştu. Diğer eksiklerimizi de bir, iki gün içinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        N'Golo Kante transferine yönelik soruyu cevaplayan Gürbüz, "Son dakika bir gelişme olursa sizlere de bilgi vereceğiz. Şu an bir sorun yok. Gelecek, gidecek olan futbolcuları bir, iki gün içerisinde açıklayacağız. Perşembe gününe kadar listeyi bildirmemiz lazım. 6'nında da Türkiye'de biityor. En kısa zamanda açıklayacağız. Lig uzun bir maraton. Maratonun yarısını geçtik. Gittikçe boyu kısalıyor. Elimizden geldiğince bu mücadelenin içinde kalmaya çalışıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Talisca: "İyi bir performans ortaya koyduk" Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbo...
        Talisca: "İyi bir performans ortaya koyduk" Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbo...
        Domenico Tedesco: "Bugün takım olarak iyi değildik" Fenerbahçe Teknik Direk...
        Domenico Tedesco: "Bugün takım olarak iyi değildik" Fenerbahçe Teknik Direk...
        Selçuk İnan: Oyuncularımın mücadelesinin karşılığının bu olmadığı için üzgü...
        Selçuk İnan: Oyuncularımın mücadelesinin karşılığının bu olmadığı için üzgü...
        Ali Gürbüz, "Diğer eksikliklerimizi de bir iki gün içince tamamlamayı planl...
        Ali Gürbüz, "Diğer eksikliklerimizi de bir iki gün içince tamamlamayı planl...
        Nene'den son 2 maçta 2 gol Nene, bu sezonki 5. golüne ulaştı
        Nene'den son 2 maçta 2 gol Nene, bu sezonki 5. golüne ulaştı
        Fenerbahçe'den 20 yıl sonra ilk: 20 maçtır namağlup Sarı-lacivertliler Koca...
        Fenerbahçe'den 20 yıl sonra ilk: 20 maçtır namağlup Sarı-lacivertliler Koca...