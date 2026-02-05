Habertürk
        Kocaeli'den Gazze'ye 2 yardım tırı dualarla yola çıktı

        Gazze'ye insani yardım amacıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hazırlanan 2 yardım tırı törenle uğurlandı.

        Giriş: 05.02.2026 - 12:56 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:56
        Kocaeli'den Gazze'ye 2 yardım tırı dualarla yola çıktı
        Gazze'ye insani yardım amacıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hazırlanan 2 yardım tırı törenle uğurlandı.


        Gebze Ticaret Odası tarafından Türk Kızılay koordinasyonunda temin edilen 750 yatak, 1000 battaniye, 275 bot ve 175 monttan oluşan yardımın gönderilmesi için Gebze Ticaret Odası yerleşkesinde tören düzenlendi.

        İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması sonrasında Dilovası Müftüsü İbrahim Köç'ün yaptırdığı duanın ardından yardım tırları Mersin'e doğru yola çıktı.

        Yardımların, Mersin Limanı'ndan gemiyle Mısır'a, oradan da Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

        Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, insanlık hareketi başlattıklarını belirterek, "Yardımın miktarı ve büyüklüğü oradaki insanlar için önemli ama bizim için de tarafın belli olması açısından çok önemli. Bugün yine Kocaeli halkı, iş adamlarımız, vatandaşlarımız, Kızılay'ımız ve Ticaret Odamız işbirliğiyle mazlumun yanında olduğunu ve zalimin karşısında durduklarını tüm dünyaya göstermişlerdir." dedi.

        Dünyanın, izah edilemeyecek şekilde zulmü seyrettiğini anlatan Aktaş, "Çocuklar, kadınlar ölüyor. Aslında orada insanlık ölüyor. Eninde sonunda mazlum kazanacaktır. Zulüm her zaman kaybetmiştir, kaybetmeye de mahkumdur. Dünyada başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm coğrafyanın devlet ve millet olarak arkasındayız. Destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da Gazze'de yaşananların bölgesel sorun olmadığını, insanlık tarihinin vicdani sorunu olduğunu kaydetti.

        Aslantaş, Gebze Ticaret Odası olarak insani açıdan da üzerlerine düşen görevin en iyisini yapma gayretinde olduklarını belirtti.

        Gebze Kızılay Şube Başkanı Celalettin Kurt ise Gazze'de yaşananlara değinerek, "Katil İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu zulüm, maalesef oraya temel gıda maddelerinin girişine bile dönem dönem izin vermiyor. Oradaki insanlığın perişan halini görüyoruz. Bu kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına Sayın Valimizin de öncülüğünde Ticaret Odamıza bu talebimizi ilettiğimizde sağ olsunlar bizi her daim olduğu gibi burada da yalnız bırakmadılar. Bu organizasyona destek veren gönüldaşlara yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

