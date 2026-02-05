Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sürüyor

        Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:13 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:13
        Kocaeli'de 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sürüyor
        Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.

        Türkiye Güreş Federasyonu, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler serbest stilde 330, grokoromen stilde 270, kadınlar serbest stilde ise 300 sporcu madalya için mücadele veriyor.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yaptığı açıklamada, geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkacağı organizasyon düzenlediklerini belirterek, "En sevdiğimiz yaş grubu 15 ve 17 yaş grubu. O yüzden teknik heyetimiz, antrenörlerimiz dikkatli şekilde sporcularımızı izliyorlar. Yenilenler hiç üzülmesin." diye konuştu.

        Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de güreşte güzel sonuçlar elde edildiğini kaydetti.


        Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan menmnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hak edenin kazanmasını ve sakatlıksız şampiyona geçirilmesini temenni etti.


        Şampiyona, 8 Şubat'taki final müsabakalarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

