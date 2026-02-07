Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'den kısa kısa

        "Devlet sporcusu" ünvanlı başpehlivan Aydın Demir, mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:58
        
        "Devlet sporcusu" ünvanlı başpehlivan Aydın Demir, mezarı başında anıldı.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi sahiplerinden Aydın Demir için vefatının 2. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

        Karamürsel Yeni Mezarlık'ta gerçekleştirilen törende konuşan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Demir'in güreş camiasının unutulmaz isimlerinden olduğunu söyledi.

        İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Demir'in gelecek nesillere örnek sporcu olduğunu belirterek, geride kalanlara uzun ömürler diledi.

        Törene, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Rafet Kurban, Aydın Demir'in eşi Nursel Demir ve vatandaşlar katıldı.

        - Diliskelesi Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

        Dilovası ilçesinde yapılacak Diliskelesi Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, merkezin bir ihtiyaç olduğunu belirterek, hayırlara vesile olmasını diledi.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da merkezin tamamlanmasıyla kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını dile getirerek, her yaştan vatandaşın katılabileceği etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından merkezin temeli dualar eşliğinde atıldı.

        Törene, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, merkezin yapılmasında destek veren firmanın yetkilileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

