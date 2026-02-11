Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de toprak kayması yaşanan sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:13
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı.

        Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak'taki inşaat alanında toprak kayması meydana geldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Yamaçtan kopan toprak kütlesinin inşaat sahasının bir kısmına yayıldığı, yoldaki asfaltın bir bölümünün altının boşaldığı belirlendi. Yan taraftaki 3 katlı binanın bahçe duvarının bir kısmı da inşaat alanına devrildi.

        Ekipler güvenlik amacıyla sokağı yaya ve taşıt trafiğine kapatırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

