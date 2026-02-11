Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de kahvehaneye düzelenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kahvehaneye düzelenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kadıköy Mahallesinde B.E.A'ya ait kahvehanenin önüne gelen yüzü maskeli 1 kişi, pompalı tüfekle iş yerine doğru ateş etti.

        B.E.A. ile içeride bulunan 1 kişi, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Selçuk İnan'a Kocaelispor taraftarından sürpriz doğum günü
        Selçuk İnan'a Kocaelispor taraftarından sürpriz doğum günü
        Selçuk İnan: Gaziantep iyi oyuncuları olan bir takım
        Selçuk İnan: Gaziantep iyi oyuncuları olan bir takım
        Kocaelispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Kocaelispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Ankara'da aile katliamı yapan ve intihar eden şahıs ile annesi Gebze'de def...
        Ankara'da aile katliamı yapan ve intihar eden şahıs ile annesi Gebze'de def...
        Daniel Agyei: "2 haneli sayılara ulaşmak istiyorum" Kocaelisporlu futbolcu...
        Daniel Agyei: "2 haneli sayılara ulaşmak istiyorum" Kocaelisporlu futbolcu...
        Selçuk İnan: "3 maçı aynı oyuncularla oynayamazdık. Stratejimizi ona göre b...
        Selçuk İnan: "3 maçı aynı oyuncularla oynayamazdık. Stratejimizi ona göre b...