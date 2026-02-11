Kocaeli'de kahvehaneye düzelenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Kadıköy Mahallesinde B.E.A'ya ait kahvehanenin önüne gelen yüzü maskeli 1 kişi, pompalı tüfekle iş yerine doğru ateş etti.



B.E.A. ile içeride bulunan 1 kişi, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.





İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

