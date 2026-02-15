Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Tayfur Bingöl, Petkovic
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün Özçiçek, Lungoyi, Maxim, Draguş (Dk. 38 Gassama), Bayo
Gol: Dk. 36 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Petkovic (Kocaelispor)
KOCAELİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.