Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:21 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız." dedi.

        Yılmaz, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor'u kazandığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

        Gördükleri kırmızı karttan sonra Kocaelispor'un oyunun hakimi olduğunu ifade eden Yılmaz, bunda hakem faktörü, kendi hataları ve tercihlerinin de rol oynadığını söyledi.

        Yılmaz, bugün kendi oyunlarından uzak bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Bugün kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor'la barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş bir hakemle ben bugün Kocaelispor'un barıştığını düşünüyorum. Harika. Barışlar güzeldir." ifadesini kullandı.

        Hakem olmak için özel yeteneklere sahip olunması gerektiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor. Neden buraya gönderildikleri çok belli. Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler. Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor. Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var. Onu da zamanı gelince açıklayacağım. Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim."

        Bugün stadyumu dolduran, güzel bir atmosferde maçın oynanmasına katkı sağlayan taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün Kocaelispor'u yenip Samsunspor'un üstüne çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yendi, bizim üstümüze çıktı. Lig uzun bir maraton, Allah izin verirse toparlayacağız. Futbolda bunlar var." şeklinde konuştu.




        - "İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz"

        Yılmaz, bir basın mensubunun "Bugün en kötü futbolunuzu oynadınız diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusunu "Evet" diyerek yanıtladı.

        Futbolun çok ciddi bir iş olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "En kötü oynadığımız maçtı, katılıyorum ama bunda benim de hatalarım var. Sonuçta teknik direktör benim, tercihleri yapan benim. Ben de şapkamı önüme koyacağım. Oyuncular da koyacaktır. Haftaya bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Bizim için aslında fırsat bir maç. Bunu unutturmak istiyorsak Trabzon'u her şekilde iyi oyun... Benim amacım iyi oyun. Çünkü senelerdir son maçlarda kümede kalmış bir Gaziantep takımını farklı hedeflere koyup insanlara hayal satamam. Ben onlara iyi oyun oynatacağımın sözünü her zaman verdim. Bunu da Allah'a şükürler olsun ki yüzde 80-85 tutuyorum bugün hariç. İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz. Güzel hakem, iyi hakem istiyoruz."

        Bireysel hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz, kendisini sürekli geliştirmek istediğini, bunun için de çok çalıştığını ve şu anda Gaziantep FK ile bir şeyleri başarabilmek istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Selçuk İnan: "Hak edilmiş galibiyet oldu" Kocaelispor Teknik Direktörü Selç...
        Selçuk İnan: "Hak edilmiş galibiyet oldu" Kocaelispor Teknik Direktörü Selç...
        Memik Yılmaz: "Gaziantep bu kadar sahipsiz değil"
        Memik Yılmaz: "Gaziantep bu kadar sahipsiz değil"
        Kocaelispor- Gaziantep FK maçının ardından
        Kocaelispor- Gaziantep FK maçının ardından
        Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Burak Yılmaz: "Hakem faciası vardı" Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yıl...
        Burak Yılmaz: "Hakem faciası vardı" Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yıl...
        Kocaeli Valiliğinden "toz taşınımı" uyarısı
        Kocaeli Valiliğinden "toz taşınımı" uyarısı