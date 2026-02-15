Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:18 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:18
        Kocaeli'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, G.K.'ye (21) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.K. (37), şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

