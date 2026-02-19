Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:36
        Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda dün boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Erdal Dağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Dün, İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda Erdal Dağ, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'a (55) yanında bulunan silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

