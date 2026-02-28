Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:47
        Talus, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı darbe olduğunu kaydetti.

        28 Şubat'ın siyasetin yanı sıra topluma yapılmış darbe olduğunu belirten Talus, sonuçlarının nesillerce sürmesinin amaçlandığını ve darbenin hesaplı şekilde kurgulandığını anlattı.

        Talus, o dönemde ülkenin "mütedeyyin" kesimlerine yönelik zulüm dalgası başlatıldığına dikkati çekerek, "AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Son zamanlarda başörtüsü ve Anadolu'nun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavırların, 28 Şubat zihniyetinin her an ortaya çıkabileceğini gösterdiğini aktaran Talus, milli iradenin inşasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin ve sandığın gücünün önemli olduğunu bildirdi.

        Talus, bu fikirlerin karşısında duranların "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye" belli şeyleri söylemeye cesaret edemediklerini ve fırsat bulamadıklarını belirterek, ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını gösterdiklerini anlattı.

        Bu zihniyetle mücadelenin AK Parti için demokrasi ve hak mücadelesi olduğunu kaydeden Talus, "Şunu vurgulamak lazım ki toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız." ifadesini kullandı.

