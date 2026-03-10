Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B.E'yi (25) Dilovası'nda yakaladı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

