        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 11.03.2026 - 17:24
        Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, önceki gün deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup ettiklerini için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Cumartesi günü sahalarında karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu aktaran İnan, "Devre arasında önemli oyuncular transfer ettiler. İyi oyunlar oynadılar. Son zamanlarda her ne kadar oynadıkları oyunları skora çeviremeseler de gerçekten bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahipler. Bunun farkındayız. Kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadesini kullandı.




        - Serdar Dursun: "İnşallah hocamız beni milli takıma çağırır"

        Yeşil-siyahlı ekibin forveti Serdar Dursun da galibiyetlerin futbolcuları mutlu ettiğini dile getirerek, ikas Eyüpspor'u yenerek puanlarını 33'e çıkardıklarını anımsattı.

        TÜMOSAN Konyaspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Serdar, sahalarında her zaman iyi futbol oynadıklarını belirtti.

        Serdar Dursun, evlerinde taraftarın da desteğiyle öz güvenli şekilde mücadele ettiklerine değinerek, "Şu an alacağımız her puan bizim için ekstra puan olacak. Ondan dolayı Konya için zor bir maç. Kocaeli'ye çekinerek geleceklerdir. İlk devrede onları Konya'da 3-2 yenmiştik. O zaman bir çıkışımız olmuştu. İnşallah iyi bir oyunla, ofansif bir oyunla, topa hakim bir oyunla cumartesi günü 3 puanı istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Bir gazetecinin "Yakında A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklanacak. Kendini aday kadroda görüyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine Serdar, bu sezon 5 gol, 1 asistle yoluna devam ettiğini, son haftalarda da ilk 11'de maçlara çıktığını anlattı.

        Serdar Dursun, şu anda fit ve hazır olduğunu söyleyerek, "Milli takımda doğru bir pivot eksikliği var. Haftaya kadrolar açıklanacak. Ben de onun için çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah kendimi orada görüyorum. Çünkü ister 1 dakika olsun, ister ilk 11 olsun. Önemli maçlarda illa bazı anlar olur. Böyle pivota ya da tecrübeli oyunculara ihtiyaç olabilir. Daha önce milli takımda iyi işler yaptım. İnşallah hocamız beni milli takıma çağırır. Hayalim orada olmak. İnşallah benim katkılarımla da dünya kupasına gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha sonra teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ile dar alanda top kapma çalışması yaptı.

        Sakatlığı bulunan Jovanovic ve Petkovic'in yanı sıra ağrıları olan Can Keleş ile Haidara da antrenmanda yer almadı.

