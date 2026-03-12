Kocaeli'de kaçak kişisel bakım ve temizlik ürünleri imal eden işletme mühürlendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde izinsiz ve kayıt dışı olarak kişisel bakım ile temizlik ürünleri imalatı yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tepecik Mahallesi Bilge Atataş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak üretim yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.



Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmede izinsiz ve kayıt dışı kişisel bakım ve temizlik ürünleri üretildiği tespit edildi. Çok sayıda kaçak ürüne el konuldu, işletme hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.



İşletmenin gerekli üretim izinlerine sahip olmadığı ve faaliyetlerini mevzuata aykırı şekilde sürdürdüğü belirlenen denetimlerde, tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından iş yeri ekiplerce mühürlenerek süresiz kapatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede kaçak üretim ve kayıt dışı faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.



Vatandaşın sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ve kaçak üretim yapan hiçbir işletmeye göz yummayacaklarını vurgulayan Ömeroğlu, "Zabıta ekiplerimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın koordineli çalışmalarıyla bu tür faaliyetlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Dilovası'nda yasa dışı üretim ve kaçak imalata kesinlikle geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

