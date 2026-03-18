Kocaeli'de Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalara tepki

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamalara tepki gösterdi.





Teravih namazı sonrası Fevziye Camisi önünde bir araya gelen grup adına açıklama metnini platformun dönem sözcüsü Mustafa Salın okudu.





Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının inanç özgürlüğü ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne süren Salın, ibadet özgürlüğünün temel bir hak olduğuna, kutsal mekanların dokunulmazlığına dikkat çekti.



Salın, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapatmasının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, Ramazan ayında artan kısıtlamaların insanlığın ortak değerlerine zarar verdiğini kaydetti.



Gazze'de sivillerin hedef alındığına ve insani krizin derinleştiğine işaret eden Salın, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılması, Filistin halkına yönelik uygulamaların sona ermesi talebinde bulundu.





Grup, okunan duaların ardından olaysız dağıldı.

