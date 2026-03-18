        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalara tepki

        Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalara tepki gösterdi.

        Giriş: 18.03.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Teravih namazı sonrası Fevziye Camisi önünde bir araya gelen grup adına açıklama metnini platformun dönem sözcüsü Mustafa Salın okudu.


        Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının inanç özgürlüğü ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne süren Salın, ibadet özgürlüğünün temel bir hak olduğuna, kutsal mekanların dokunulmazlığına dikkat çekti.

        Salın, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapatmasının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, Ramazan ayında artan kısıtlamaların insanlığın ortak değerlerine zarar verdiğini kaydetti.

        Gazze'de sivillerin hedef alındığına ve insani krizin derinleştiğine işaret eden Salın, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılması, Filistin halkına yönelik uygulamaların sona ermesi talebinde bulundu.


        Grup, okunan duaların ardından olaysız dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
