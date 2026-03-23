        Kocaeli'de anne ve oğlunun darbedilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir barda anne ile oğlunun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Giriş: 23.03.2026 - 15:15 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir barda Ramazan Bayramı'nın ilk günü M.Y. (39) ile oğlu T.K.İ'nin (21) darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Kimlikleri tespit edilen K.G, E.G. ve S.K. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından K.G. ile E.G. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan K.G. tutuklanırken, E.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerden S.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, yüzünde kırıklar oluşan anne ile oğlunun Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Emlak sektöründe kriz: Ekran karartma başladı, ilan sitelerine sert uyarı "...
        Emlak sektöründe kriz: Ekran karartma başladı, ilan sitelerine sert uyarı "...
        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        Başiskele Kavşağı projesinin yüzde 54'ü tamamlandı
        Başiskele Kavşağı projesinin yüzde 54'ü tamamlandı
        Anne ve oğlunun darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i t...
        Anne ve oğlunun darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i t...
        Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı
        Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı
        Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş öldü
        Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 50 küçükbaş öldü