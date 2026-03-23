Kocaeli'de anne ve oğlunun darbedilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir barda anne ile oğlunun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir barda Ramazan Bayramı'nın ilk günü M.Y. (39) ile oğlu T.K.İ'nin (21) darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.



Kimlikleri tespit edilen K.G, E.G. ve S.K. ekiplerce gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından K.G. ile E.G. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan K.G. tutuklanırken, E.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.



Şüphelilerden S.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, yüzünde kırıklar oluşan anne ile oğlunun Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

