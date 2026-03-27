Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et satan kasap mühürlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et sattığı tespit edilen kasap mühürlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Bu kapsamda, “Alo 187” hattına gelen şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir kasapta inceleme yapıldı.



Denetimlerde satışa sunulan etlerin bir kısmının bozuk olduğu, bazı ürünlerin küflenmeye başladığı ve bir bölümünün de son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.



Son kullanma tarihi geçen ürünlerin üzerinde 2020 yılına ait tarihlerin yer aldığı görüldü.



Tutulan tutanakların ardından işletme mühürlenirken, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş etler Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imhaya gönderildi.

