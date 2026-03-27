Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin Baro Başkanından ve aileler adına açıklama

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasına ilişkin, Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar tarafından ve olayda hayatını kaybeden aileler adına açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 23:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gün duruşmasında ara kararın açıklanmasının ardından Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde açıklama yapan Karakadılar, duruşmanın ilk günü Kocaeli Barosu, çevre illerdeki barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak müdahillik talebinde bulunduklarını ancak mahkeme heyetinin, suçtan doğrudan zarar görmedikleri için bu talebin reddine karar verdiğini hatırlattı.

        Karakadılar, duruşmanın ilk gününden beri dosyayı gözlemci olarak takip ettiğini belirterek, "Mahkeme gerek şeffaflık gerekse aleniyet ilkesine uygun davranarak yargılama yapmaya çalıştı. Sanıkların, sanık müdafilerinin, katılan tarafın, müşteki vekillerinin hiçbir şekilde söz hakkını kesmedi. Olabildiğince savunma hakkına uygun hareket ederek duruşmayı yürüttüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Ara kararda sadece 1 kişinin tahliye olduğunu dile getiren Karakadılar, "Sanık müdafilerinden yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulunuldu. Mahkeme bu talebi reddetmedi, kabul de etmedi. Dosyadaki eksik bilgi ve belgelerin dosyaya teminin edilmesinden, dosyada henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden, bu bilgi ve belgelerin dosyaya kazandırılmasından sonra bilirkişi incelemesinin yeniden değerlendirilmesi şeklinde ara karar kurdu." diye konuştu.

        Karakadılar, Kocaeli Barosu olarak davayı takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile destek veren aileler adına açıklama yapan, yangında ölen Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da verilen ara karardan memnun olduğunu söyledi.

        İleride daha güzel gelişmeler olacağına inandığını vurgulayan Bulut, "Mücadelemize devam edeceğiz, kararlıyız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İşte en pahalı transferler!
        İşte en pahalı transferler!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında ara karar açıklandı
        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında ara karar açıklandı
        Kocaeli'de sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasında 1 tahliy...
        Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasında 1 tahliy...
        İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı (4)
        İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı (4)
        Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et satan kasap mühürlendi
        Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et satan kasap mühürlendi
        İzmit'teki silahlı saldırıda kahreden detaylar: "Tek suçu orada olmak" Kanl...
        İzmit'teki silahlı saldırıda kahreden detaylar: "Tek suçu orada olmak" Kanl...