Kimlik kontrolü yapan polise yumruklu saldırı

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- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istediği kişinin saldırısına uğradı. Polis, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken, kaçan saldırgan ve yanındaki kişi de kısa sürede yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, yolda yaptığı uygulama kapsamında, ilçe sakinlerinin kimliklerini kontrol etti. Bu sırada kimliği sorulan 2 kişi, polise karşı geldi. İkiliden biri, polis memuruna yumruk attı. Polisin yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kanadı. Yumruk atan kişi ile yanındaki de olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucu 2 kişi, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Polis memuru, burnuna tampon yapılarak, tedavisi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:38

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