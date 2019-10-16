Değirmendere sahil parkı her gün bakımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gölcük ilçesi Değirmendere sahil parkının bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli’nin birçok sahiline adeta cazibe merkezi haline gelen parklar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil parklarının temizliğini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere sahil parkının temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Yapılan günlük temizlik çalışmaları ile sahil parkı temiz tutulurken vatandaşların da memnuniyeti kazanılıyor.

Çalışmalar kapsamında sahil parkında mıntıka, çevre ve yosun temizliği yapılırken parkın yeşil alanlarında ot biçimi ve yabani otların biçimi gerçekleştiriliyor. Sahil parkındaki gül, çalı ve diğer bitkilerin form budaması da yapılıyor. Temizlik çalışması her gün yapılırken bakım çalışmaları düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekipler, aşırı yağmurlarda su birikintilerinin oluşmaması için sahil parkının yağmursuyu gider hatlarını da belirli aralıklarla temizliyor.

KOCAELİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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