Fuat Sezgin, SEKA Kağıt’da pul sergisiyle anılıyor

– SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda sergilenmeye başlayan ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Pulları Serisi’ ziyaretçilerini bekliyor.

Kocaeli’de Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Pulları Serisi” tasarım sergisi SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda yapılan açılışla sergilenmeye başladı. Geçekleştirilen sergi için 21 öğrenci tarafından 22 adet Fuat Sezgin temalı illüstrasyon üretilerek dijital ortama aktarıldı ve pul formatına dönüştürüldü. Sergi 2 Aralık Pazartesi gününe kadar SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda sanatseverleri bekliyor olacak.

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden olan, İslam Bilim Tarihi alanında yaptığı uluslararası çalışmaları nedeniyle birçok ödüle layık görülen ve 2018 yılında ebediyete uğurlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in değerli anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan genelge ile 2019 yılı, “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmişti. Bu bağlamda tüm Türkiye’de Prof. Dr. Sezgin’in aziz hatırası için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ederken Kocaeli’de SEKA Kâğıt Müzesi bu etkinliği üstlendi.



KOCAELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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