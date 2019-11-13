ArdahanIğdır Tanıtım Günleri'nin başlamasına kısa süre kaldı. 1417 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte ziyaretçilere yöresel lezzetler, halk oyunları, mutfak sanatı, sosyal ve kültürel değerler sunulacak.



1417 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ArdahanIğdır Tanıtım Günleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Ziyaretçilere yöresel lezzetler, halk oyunları, mutfak sanatı, sosyal ve kültürel değerler sunulacak.

KarsArdahanIğdır Vakfı (KAIV) Başkanı Taner Sarıçayır; Doğu Anadolu kültürünü Kocaeli’de yaşatacakları için gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Kars, Ardahan, Iğdır illerimizin tanıtım ve kalkınmasını sağlamak için projeler ve çözüm önerileri üretmek için 1417 Kasım tarihleri arasında Kocaeli kentimizde yaşayan hemşerilerimizin her türlü konuda çözüm ortağı ve referans olmak için bir araya geleceğiz." dedi.

Yöresel kültürün tanınması, tanıtılması ve gençler tarafından gelecek nesillere taşınmasında öncülük etmek amacıyla hareket ettiklerini belirten Sarıçayır, "Diğer sivil toplum kuruluşları çeşitli kurumlar ve dernekler ile işbirliğinde daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek için hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. KAIV her geçen gün değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak kendini yenileyen sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektedir" şeklinde konuştu.



Ziyaretçilere yöresel ziyafet

Yapılan bilgilendirmede; bölgeye has birbirinden lezzetli yemekleri misafirlere tanıtılacak. Ziyaretçiler, kaz etli pilav, hingel, taş köfte gibi geleneksel yemeklerin hazırlanışı öğrenecek, tadına bakacak. Doğu Anadolu mutfağının sembolleri olan kaşar peyniri, gravyer peyniri, Kars kazı, Ardahan balı, Iğdır kayısısı, yayık tereyağı etkinlik alanında sergilenecek. Etkinlikte; 500 kaz çevirme, 1 ton gravyer, 1 ton Kars kaşarı misafirlere ücretsiz dağıtılacak.



‘Aşık Geleneği’ Kocaeli’de yaşatılacak

Öte yandan etkinlikte; geçmişi Dede Korkut hikayelerine dayanan sözlü geleneğin temsilcileri, Toruni, Aşık Tüccari ve Kağızmanlı Hıfzi’nin yetiştiği topraklarda aşık geleneği devam edecek. Bu kültürü yaşatmak ve yaymak için düzenlenecek aşık atışmalarıyla ziyaretçiler keyifli dakikalar yaşayacak. Etkinlik boyunca Kars, Ardahan ve Iğdır’ın önde gelen sanatçılarından Mehmet Akbulut, Aşık Maksut Feryadi ve Yudum konser verecek. Bölgeye özgü halk oyunları ekibi gösteriler de düzenleyecek.

Ayrıca, Sarıkamış şehitleri ile ilgili temsili gösteriler katılımcılar için sahnelenecek.



Kars Kalesi maketi

Kars’ın simgesi olan 866 yaşındaki Kars Kalesi’nin 20 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğindeki maketi de katılımcılar için sergilenecek.

KOCAELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.