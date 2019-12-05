5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

- KOCAELİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişinin adresini tespit etti. Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.
KOCAELİ
05 Aralık 2019 Perşembe
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