GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, üniversiten ilçelerin bilim ve kültürel faaliyet merkezi olacağını söyledi.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Üniversite bünyesinde çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Tayvan Büyükelçisi Yaser Cheng, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AKUT Başkanı Recep Şalcı, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Aslan, “Üniversiteler sadece laboratuvarlardan ve dersliklerden oluşmazlar. Üniversiteler kültürel çalışmaların da kaynağıdır. Biz de Gebze Teknik Üniversitesi olarak kültürel çalışmalara önem veriyoruz. Bu bağlamda üniversitemizin en önemli ihtiyacını giderdik. Gebze ve çevre ilçelerin bilim ve kültürel faaliyet merkezi olacak olan merkezimiz, Gebze Teknik Üniversitesi için çok önemli bir anlam taşımaktadır” dedi.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “GTÜ, yeni yaşam alanıyla Gebze ve çevresine kültürel bir değer katacak. Merkez, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, çalıştaylar, konferanslar ve konserler gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu komplekste sahne ve gösteri sanatları da icra edilebilecek. Böyle çok kapsamlı bir kongre ve kültür merkezini şehrimize kazandıran başta rektörümüz olmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gebze Teknik Üniversitesi’nin yeni kongre ve kültür merkezinin Gebze’mize ve Kocaeli’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

KOCAELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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