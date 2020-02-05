GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

İHA

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, üniversiten ilçelerin bilim ve kültürel faaliyet merkezi olacağını söyledi.

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, üniversiten ilçelerin bilim ve kültürel faaliyet merkezi olacağını söyledi.
Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Üniversite bünyesinde çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Tayvan Büyükelçisi Yaser Cheng, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AKUT Başkanı Recep Şalcı, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Aslan, “Üniversiteler sadece laboratuvarlardan ve dersliklerden oluşmazlar. Üniversiteler kültürel çalışmaların da kaynağıdır. Biz de Gebze Teknik Üniversitesi olarak kültürel çalışmalara önem veriyoruz. Bu bağlamda üniversitemizin en önemli ihtiyacını giderdik. Gebze ve çevre ilçelerin bilim ve kültürel faaliyet merkezi olacak olan merkezimiz, Gebze Teknik Üniversitesi için çok önemli bir anlam taşımaktadır” dedi.
Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “GTÜ, yeni yaşam alanıyla Gebze ve çevresine kültürel bir değer katacak. Merkez, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, çalıştaylar, konferanslar ve konserler gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu komplekste sahne ve gösteri sanatları da icra edilebilecek. Böyle çok kapsamlı bir kongre ve kültür merkezini şehrimize kazandıran başta rektörümüz olmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gebze Teknik Üniversitesi’nin yeni kongre ve kültür merkezinin Gebze’mize ve Kocaeli’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

KOCAELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı
YEREL HABERLER İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı
İzmit Belediyesinde 66 adayı uzman sınavına alacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinde 66 adayı uzman sınavına alacak
Eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, intihar etti
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi ...
İzmit Belediyesporlu izciler kış milli kampını tamamladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlu izciler kış milli kampını ...
İzmit Zabıtası, okul önlerinde görev başında
YEREL HABERLER İzmit Zabıtası, okul önlerinde görev başında
İzmit Belediyesi vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi vatandaşları kültür ve sanatla ...
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir Kar Timleri karla mücadeleye hazır
Başkan Söğüt, “Hereke’nin değerini daha da yükselteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Hereke’nin değerini daha da ...
Gebze'de su kesintisi
YEREL HABERLER Gebze'de su kesintisi
Tarihi çınarlar bakımdan geçiyor
YEREL HABERLER Tarihi çınarlar bakımdan geçiyor
Başkan Şayir, Van’daki öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Şayir, Van’daki öğrencileri sevindirdi
İzmit’e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer
YEREL HABERLER İzmit’e yeni meydan; pişmaniyecilere yeni yer
D-100 üzerindeki üst geçide asansör yapılacak
YEREL HABERLER D-100 üzerindeki üst geçide asansör yapılacak
Başiskele meclisi huzur haklarını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Başiskele meclisi huzur haklarını depremzedelere ...
Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı
YEREL HABERLER Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı
Darıcalı karateci Avrupa Şampiyonasında ter dökecek
YEREL HABERLER Darıcalı karateci Avrupa Şampiyonasında ter dökecek
Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı başladı
YEREL HABERLER Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı başladı
Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: “Cumhuriyetimizin 100. yılını gelişmiş bir demokrasiyle ve vatandaşımızın hak arama yolunda taçlandıracağız" “Türkiye son yıllarda olağan üstü güzellikler yaşıyor” “Kocaeli 100’ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip”
YEREL HABERLER Kamu Kurumu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi ...
Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanat’ta
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanat’ta
Başiskele’de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Başiskele’de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu ...
Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X