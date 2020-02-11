Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Belediye Başkanı Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kış aylarında da olsak olumlu hava koşullarını fırsata çeviren saha ekiplerimizle üst yapı çalışmalarımız bölge bölge devam ediyor. Yapılan planlamaya göre çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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