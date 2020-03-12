Kocaeli’de vektörle mücadele kapı kapı sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, yaz mevsimi öncesi vektör özelliği taşıyan böceklerin üreme yerlerini ilaçladı.

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanları tespit edilerek çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar, düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sivrisineklerin suda geçirmiş olduğu larva ve pupa evresi döneminde mücadele ediyor. Ekipler bu kapsamda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

En sıkıntılı sivrisinek üreme alanlarının başında kova ve bidonlar geliyor. Vektörle mücadele ekipleri, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşları da bilgilendiriyor. Sinek oluşumuna neden olan konular hakkında uyarılarda bulunan ekipler, “Sivrisineklerin büyüme evrelerini tamamlayabilmeleri için küçük bir su birikintisine ihtiyaç duydukları, çamurlu bir yağmur suyu, kova, bidon, bataklık, çeltik, havuz suyu ya da teneke kapta birikmiş bir su olabilir. Örneğin içinde su unutulmuş bir yoğurt kovasında yaklaşık 500 ile 1000 adet sivrisinek üremesi gerçekleşebileceği” dediler.

Vektörle mücadele ekipleri; vatandaşların bahçe sulamak amacı ile yoğun miktarda biriktirmekte olduğu yağmur sularının kentimize ciddi sivrisinek popülasyonu oluşturduğunu belirtti. Ekipler günlük olarak 9001000 bidon benzeri küçük üreme noktasına müdahale ediyor. Çalışmalar kapsamında kanal, kanalet, göl, gölet, dere, logar, foseptik gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.