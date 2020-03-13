Başkan Büyükgöz’den şehitlik ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehitliği ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehitliği ziyaret etti. Gebze Asayiş ve Emniyet Destekleme Derneği Başkanı Yıldıray Turan’ın, asker, polis tüm şehitler için okuttuğu Kur’an tilaveti için merkez mezarlığı içerisindeki Gebze Şehitliği’ne gitti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte giden Başkan Zinnur Büyükgöz Şehit aileleri ve yakınlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra şehitlerin kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

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