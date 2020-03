Karantinadaki çocuklar için oyuncak, bebekler için beşik alındı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´teki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında karantinada bulunan vatandaşların çocukları için AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü oyuncaklar ve boyama kitapları temin etti. Bebekler için ise beşikler alındı.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda, Macaristan ve Tunus´a geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan 895 Türk vatandaşı, ülkeye döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli´deki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında 14 günlük karantinaya alındı. Karantina altındakilerin kaldığı yurtların yemekhane bölümlerinde, Kızılay tarafından kurulan mutfaklarda yapılan yemekler, günde 3 öğün olarak odalara servis ediliyor. Her odada 1 kişi kalacak şekilde hazırlanan yurtlarda, karantinadakiler birbirini görmüyor.

ÇOCUKLARA OYUNCAKLAR ALINDI

Yurtlarda aileleri ile birlikte kalan çocuklar için AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Müftülüğü çeşitli oyuncaklar, yapbozlar ve boyama kitapları temin etti. Çocukların geçirilen süreçten en az şekilde etkilenmesi için çalışan ekipler, karantinada bulunan 2 yaşından küçük 10 bebek için de beşik getirilmesini sağladı. Bebeklerin aileleri tarafından banyo yaptırılması için de özel bebek banyoları getirildi.

TEMİZLİK AFAD TARAFINDAN YAPILIYOR

Yurtlarda kalan vatandaşların gıda ihtiyacı yurt binalarının yemekhanelerinde Kızılay tarafından kurulan mutfakta pişen yemekler ile karşılanıyor. Yurtların genel temizliği AFAD ekipleri tarafından yapılırken, vatandaşlar ise kendilerine verilen temizlik malzemeleri ile kaldıkları odaları temiz tutuyor. Vatandaşların kişisel temizliklerinde kullandıkları diş macunu, sabun, şampuan, ıslak mendi, diş fırçası, tek kullanımlık terlik ve havlu gibi malzemeler her odaya dağıtıldı.

YAŞLILARA ÖZEL İLGİ GÖSTERİLİYOR

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından karantinadaki herkesin sağlık kontrolleri günlük olarak takip ediliyor. Koronavirüs şüphesi taşıyanlar hemen hastaneye nakledilerek burada detaylı tetkikleri yapılıyor. Yurtlarda kalan yaşlı vatandaşlara ise özel ilgi gösteriliyor. Yaşlıların her türlü medikal ürün ve ilaç ihtiyacı ise bekletilmeden karşılanıyor.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VEREBİLİYORLAR

Karantinada kalan vatandaşlar alışveriş yapmak istediklerinde internet üzerinden ödeme yöntemiyle kaldıkları yurtlara sipariş verebiliyor. Gelen sipariş paketleri uzman ekipler tarafından virüs kontrolünden geçirildikten sonra karantinadaki kişilere teslim ediliyor.

TEŞEKKÜR NOTU

Odalarda bulunanların mesajları ise çalışanlara güç veriyor. Karantinada bulunan bir kişi kapısının üzerine, "Bizimle böyle içten ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz" yazılı not yapıştırdı.

