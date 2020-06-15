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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi: 13 gözaltı

İHA

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesini yönelik Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylem düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti. Olayda 13 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi: 13 gözaltı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesini yönelik Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylem düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti. Olayda 13 kişi gözaltına alındı.
Gebze Eski Çarşı'da toplanan bir gurup, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölmesi olayını protesto etmek istedi. İzinsiz gösteri yapmak için toplanan gruba dağılmaları yönünde polis ekiplerince uyarı yapıldı. Uyarılar dinlemeyen grup, eylemlerine devam etmek isteyince daha önce Kocaeli Valiliği kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında izinsiz gösterilerin yasak olduğu yönünde uyarıları sürdüren polis ekipleri, dağılmayan guruba müdahale etti. Müdahale sonrasında gözaltına alınan 13 kişi gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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