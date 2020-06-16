Başkan Büyükakın, Namazgah Barajı’nı inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Kandıra Namazgah Barajını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra ilçe merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajında inceleme gerçekleştirdi. İncelemede, Namazgah Barajı deşarj hattı üzerinde bulunan Namazgah Hidroelektrik Santralini (HES) de denetleyen Başkan Büyükakın, İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan’dan elektrik üretilmesi süreci hakkında bilgi aldı. 25 milyon metreküplük kapasitesiyle bölgenin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı hakkında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’tan bilgi alan Başkan Büyükakın, “Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması bölgedeki üretimi de artıracaktır. Gerek GİOSB’un faaliyetlerine gerekse tarımsal ve hayvansal alanda artacak kapasiteye Namazgah Barajımız su noktasında önemli bir katkı verecek. Bu nedenle Namazgah Barajımız bölgenin en önemli stratejik yatırımıdır” dedi.

Yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına öncelik verdiklerini incelemelerinde dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız tüm adımlar milli enerjimize katkı vermektedir. Doğal enerji kaynaklarımıza büyük önem veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Korona virüsle mücadelede temiz suya sahip olmanın ve ulaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. İçme ve kullanma suyumuzu Kocaeli’de etkin ve verimli bir şekilde de vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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