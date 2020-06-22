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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

İHA

Kocaeli'de hafta sonu etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen zararların tespiti ile ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli'de hafta sonu etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen zararların tespiti ile ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kocaeli genelinde 21 Haziran Pazar günü saat 18.30 sıralarında başlayan aşırı yağış sonucunda özellikle Gölcük ve Dilovası ilçelerinde başta olmak üzere bir çok alanda sel, su baskını, heyelan ve mahsur kalma olayları meydana geldi. D100 karayolunun saatlerce trafiğe kapanmasına neden olan yağışlar nedeniyle oluşan hasarın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan tespit çalışmaları sonrasında yapılan ilk belirlemeler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada herhangi bir bir can kaybının yaşanmadığı sel ve su baskınları nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında gereken çalışmaların yapılacağı bildirildi. Açıklamada, Gölcük Selimiye Lütfiye Sofular mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen toprak kayması sonucu yaklaşık 30 araç mahsur kaldığı, araçlarda mahsur vatandaşlar arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı, Erikli Tepe Tabiat Parkı yolu, İhsaniyeÜmmiye mahalleleri arasında Kanparalar mevkiindeda toprak ve taş kayması sebebi ile yolların kapanması sonucu mahsur kalan araçların ise belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak yolun trafiğe açıldığı ifade edildi.
Gölcük Karınca Dere mevkinde oluşan su baskını sonucu ise 8 ev, Kanpara Mahallesi mevkinde ise 5 evde oluşan baskınlara İSU ve AFAD itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek, vatandaşların zarar tespit çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Açıklamanın devamında ise, İzmit İlçesi Ortaburun Mahallesi gölet mevkii bölgesinde aşırı yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 2 şahsın, jandarma personelleri ile sırtta taşınmak sureti ile kurtarıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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