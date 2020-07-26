Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda öldü 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda öldü 

DHA

Kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırıda öldü 


Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, kaldırımda beklerken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan İlkay Kalay (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte kaldırımda bekleyen İlkay Kalay´ın yanına yaklaşan otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin başına isabet ettiği İlkay Kalay, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Kalay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan otomobildeki kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-07-26 15:40:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Şayir, nakliyecilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şayir, nakliyecilerle buluştu
İzmit Yenimahalle’de altyapı hatları yenileniyor
YEREL HABERLER İzmit Yenimahalle’de altyapı hatları yenileniyor
Babasından kalan yadigar seyyar arabasıyla sokak sokak gezerek lahmacun satıyor Babasının hatırasını yaşatabilmek için 64 yaşında sokaklarda lahmacun satıyor
YEREL HABERLER Babasından kalan yadigar seyyar arabasıyla sokak ...
Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi açılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi açılıyor
Kartepe’de 2 mahalleyi 4 şeritli modern köprü birbirine bağlayacak
YEREL HABERLER Kartepe’de 2 mahalleyi 4 şeritli modern köprü ...
Kocaeli’de otobüs terminali bayrama hazırlandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de otobüs terminali bayrama hazırlandı
Umutcan yalnız bırakılmıyor
YEREL HABERLER Umutcan yalnız bırakılmıyor
Kandıra sahillerinde güvenliği atlı jandarmalar sağlıyor
YEREL HABERLER Kandıra sahillerinde güvenliği atlı jandarmalar ...
Darıca´da 2 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Darıca´da 2 bina karantinaya alındı
Kocaeli’de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de silahlı kavga: 1 yaralı
Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 ...
Yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu Otobüs sürücüsünün dikkati olası faciayı önledi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden ...
Otostoplu gasp çetesi çökertildi (2) 
YEREL HABERLER Otostoplu gasp çetesi çökertildi (2) 
Uzman Onbaşı'nın hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Uzman Onbaşı'nın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Otostop yaparak sürücülerin paralarını gasp eden 2 kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Otostop yaparak sürücülerin paralarını gasp eden 2 ...
9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar
YEREL HABERLER 9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım ...
5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar 9 ayda 100 kilo veren genç görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım ...
Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı
YEREL HABERLER Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı
Kargo bayisi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kargo bayisi karantinaya alındı
Korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs denetimleri sürüyor
Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı
"Aklınla 1000 Yaşa" yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER "Aklınla 1000 Yaşa" yarışmasının kazananları belli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X