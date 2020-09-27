BİLNET Kocaeli’de öğrencilere yüz yüze telafi kursu

BİLNET Okulları, Kocaeli Kampüsü'nde yeni eğitimöğretim döneminde 8. ve 12. sınıflara yüz yüze telafi kursları başlattı.

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü'nde 20202021 eğitimöğretim dönemi 24 Ağustos’ta 8. ve 12. sınıfların yüz yüze telafi kurslarıyla başladı. Alanında uzman öğretmenler tarafından yapılan deneme sınavlarına göre oluşturulan seyreltilmiş sınıflarda sabah 9’dan akşam 5’e kadar ders görülüyor. İlkokul 1. sınıflar ise 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime başladı. Pandemi nedeniyle diğer sınıfların eğitimi ise online olarak devam ediyor. Ancak online eğitimde deneyimlerini artıran okul yönetimi, bu dönem bütün öğrencilerin evine sınıf ortamını taşıyan bir sitem geliştirdi. Buna göre öğretmenler normal ders gibi sınıflara gelip, tahta başında ders anlatıyor. Öğrencilerden de aynı anda evlerinde bilgisayar başında olmaları isteniyor. Bu görüntü eşliğinde intetaktif olarak dersler online yapılıyor. Her türlü sağlık tedbirlerinin alındığı ortamda dolu dolu bir eğitimöğretim dönemine başlayan BİLNET Kocaeli’de hafta sonları 7. sınıflara online, 8. sınıflara yüz yüze kurslar düzenleniyor. Yapılan deneme sınavlarına göre tüm seviyelerde konu eksikliği gözlemlenen öğrencilere BİP (Bireysel İhtiyaç Programı) saatleri uygulandığı da açıklandı.

Bu yıl hem LGS’de hem de YKS’de Türkiye dereceleri elde ederek başarılarını perçinleyen BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü'nde aynı zamanda öğrenciye dönük yatırımlar da devam ediyor. Bu dönem İzmit’i panoramik gören büyük bir kütüphane hizmet vermeye başladı. Okulda bulunan 3 ayrı kütüphaneye ilave olarak okulun en üst katında oldukça ferah bir ortama sahip, kaynak açısından zengin, projeksiyonun ve ders yapılabilecek bilgisayarların bulunduğu, öğrencilerin öğretmenleriyle birebir çalışabileceği bir ortam hazırlandı. BİLNET, öğrencilerin kendilerini mutlu ve motive hissedeceği alanlar yaparak ‘yaşayan okul’ anlayışını bu kütüphaneyle bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni kütüphane, öğretmenler odasının hemen yanı başında olması sebebiyle öğrencilerin anında öğretmenleriyle iletişime geçmesine de olanak tanıyor. 120 kişinin aynı anda ders çalışabileceği şekilde tasarlanan kütüphane, pandemi nedeniyle en fazla 20 kişiyi aynı anda ağırlıyor. Özellikle grup dersleri için keyifli bir ortam sunan kütüphane, yaklaşık 5 bin kitap ve kaynak barındırıyor.

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