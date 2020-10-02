Kartepe belediyesi ekim ayı meclis toplantısını yapıldı

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında yedi gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında yedi gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye hizmet binasında Covid19 tedbirlerine dikkat ederek önlemleri arttırdıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Kocaman “Covid19 da kritik dönemlerden geçmekteyiz. Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalardan memnunuz. Belirlenen kurallara hep birlikte uymalıyız” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni araç alımı hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyemize 500 bin TL şartlı bağışta bulundu. Bu bağışa ek olarak bizlerde bir miktarda belediyemiz bütçesinden ekleme yaparak çöp konteynırı yıkama aracı ve yol süpürme aracı alacağız. Meclis üyelerimizin desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası meclis sona erdi.

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