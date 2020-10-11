Kaykay yaparken düşen çocuğun kolunda yırtık oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaykay yaparken düşen çocuğun kolunda yırtık oluştu

DHA

Kaykay yaparken düşen çocuğun kolunda yırtık oluştu


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te kaykay yaparken dengesini kaybedip düşen Raşit Furkan Büyüközer (15) hastanede tedaviye alındı. 
Olay, öğle saatlerinde, İzmit´te Seka Park içerisinde bulunan kaykay parkurunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla kaykay parkurunda kayan Raşit Furkan Büyüközer, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada Raşit Furkan Büyüközer´in koluna düştüğü yerde bulunan demir çit takıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kolunda büyük çaplı yırtık oluşan Raşit Furkan Büyüközer, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-10-11 15:51:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gebze’de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı
YEREL HABERLER Gebze’de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı
İzmit Belediyesi vefatının 5. senesinde Levent Kırca’yı anacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi vefatının 5. senesinde Levent ...
Artistik buz pateninde sezonun ilk yarışması yapıldı 
YEREL HABERLER Artistik buz pateninde sezonun ilk yarışması yapıldı 
Patenle demir çitin üzerinden atlamaya çalışan genç ölümden döndü
YEREL HABERLER Patenle demir çitin üzerinden atlamaya çalışan genç ...
İzmit Belediyesi’nden Sapakpınar’da parke çalışması
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden Sapakpınar’da parke çalışması
Başkan Büyükakın, İzmit’in köyleri tek tek gezdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, İzmit’in köyleri tek tek gezdi
Kocaeli'de Kaçak diş muayenehanelerine baskın
YEREL HABERLER Kocaeli'de Kaçak diş muayenehanelerine baskın
İzmit Belediyesi’nden Serdar’da asfalt çalışması
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden Serdar’da asfalt çalışması
Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
YEREL HABERLER Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar
YEREL HABERLER Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu ...
Karamürsel’de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karamürsel’de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Pişmaniyeciler Meydanı şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Pişmaniyeciler Meydanı şekillenmeye başladı
Bu fabrikanın çalışanları spor yapmadan işinin başına geçemiyor Fabrika çalışanları önce spor, sonra iş başı yapıyor
YEREL HABERLER Bu fabrikanın çalışanları spor yapmadan işinin başına ...
Ormanya'daki sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
YEREL HABERLER Ormanya'daki sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
İzmit Körfezi göçmen kuşların uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER İzmit Körfezi göçmen kuşların uğrak noktası oldu
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale ...
Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten düştü
YEREL HABERLER Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten ...
Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten düştü
YEREL HABERLER Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten ...
İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini ...
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, ...
Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi ...
İzmit Belediyesinden Sefa’ya vefa
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden Sefa’ya vefa
Kız çocuklarına “Sen de başarabilirsin” desteği
YEREL HABERLER Kız çocuklarına “Sen de başarabilirsin” desteği
Kocaeli halkından Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Kocaeli halkından Azerbaycan'a destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X