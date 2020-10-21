Kartepe’de KAR-MEK kayıtları başladı

Kartepe Belediyesinin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KARMEK) yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı.

Kartepe Belediyesi işbirliğinde düzenlenen KARMEK’in yeni eğitim dönemi korona virüs salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda başladı. Günler öncesinden hazırlıkların yapıldığı kurs merkezleri, yeniden kursiyerlerine kapılarını açtı. Yeni eğitim dönemi KARMEK, 22 merkezde eğitim için hazırlandı. Korona virüs dönemi olması nedeniyle kurs merkezlerine girişlerde halk sağlığı önceliği için önlemler alındı. Bu kapsamda kurs merkezlerinin girişlerinde öncelikli olarak kursiyerlerin ateşi ölçülerek, HES kodu sorgulaması yapılarak girişlere müsaade ediliyor. Kurslarda, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları titizlikle uygulanacak. Sosyal mesafeye uyulması amacıyla sınıflar 12 kişilik olarak hazırlandı. KARMEK bünyesinde giyim, nakış, el sanatları, müzik, bilgisayar, spor, seramik, resim, aşçılık, emlak danışmanlığı, fidan aşılama, hijyen ve arıcılık dalların da eğitim verilecek. KARMEK bünyesinde giyim, güreş, kick boks, karate ve yüzme sınıflarında eğitime başladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe halkının sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, bu yıl da tüm önlemleri alarak KARMEK Kurs Merkezleri’nde Kartepeliler'i buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kartepeliler 2 fotoğraf, diploma fotokopisi, ikametgah ve nüfus cüzdan fotokopisi ile Kültür Müdürlüğü, muhtarlıklar veya Kartepe Halk Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırabilecek.

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