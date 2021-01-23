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Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular Belediye başkanı donmak üzere olan annesiz yavruları sahiplendi Elleriyle beslediği yavru köpeklere belediye bahçesinde sıcak yuvalarına kavuşturdu Pişmaniye ve Simit adı verilen yavru köpekler belediyenin yeni maskotu oldu

İHA

Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular Belediye başkanı donmak üzere olan annesiz yavruları sahiplendi Elleriyle beslediği yavru köpeklere belediye bahçesinde sıcak yuvalarına kavuşturdu Pişmaniye ve Simit adı verilen yavru köpekler belediyenin yeni maskotu oldu

İzmit’te kar yağısı sonrasında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın annesiz kaldıkları için donmak üzereyken sahiplendiği Pişmaniye ve Simit adlı iki yavru köpek, yeni ve sıcak yuvalarına kavuştu.
İzmit’te 6 gün önce gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında İzmit Umuttepe bölgesinde yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları beslemeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, annesiz kaldıkları için donmak üzereyken sahiplendiği yavru köpeklerin hayatlarını değiştirdi. Umuttepe bölgesine yerleştirilen kulübelerdeki hayvanlara mama dağıtan Başkan Büyükakın, bir süre alanda bulunan köpeklerle yakından ilgilendi. Daha sonra anneleri olmadığı için üşüyerek kulübelere sığınan yavru köpekleri gören Başkan Büyükakın, köpekleri önce elleriyle besledi daha sonra ‘Pişmaniye’ ve ‘Simit’ adını verdiği yavruları sahiplendi.
Belediye bahçesinde sıcak yuvalarına kavuştular
Belediye Başkanı tarafından sahiplenen yavru köpekler, veteriner tarafından yapılan kontrolleri sonrasında Büyükşehir Belediyesi bahçesinde yapılan yeni yerlerinde sıcak yuvalarına kavuştu. Başkan Büyükakın, yeni yerlerinden memnun kalan ve neşeli hareketleriyle görenlerin ilgi oldağı haline gelen Pişmani ve Simit adlı yavru köpekleri zaman zaman ziyaret ederek ilgilenmeyi ihmal etmiyor.
Annesiz yavru köpekler İzmit’in sembolleri ile adlandırıldı
Beslediği yavru köpekleri isimlendirerek sahiplendiğini belirten Başkan Büyükakın, “İki tane çok güzel cins köpekti aslında. Hem kendileri sevimliler. Bir tanesi biraz açık renkti, genel sekreterimiz onun ismi ‘Pişmaniye olsun’ dedi. Güzel bir isimdi, onun adını Pişmaniye koyduk. Biraz daha koyu olana baktık, ona da genel sekreter yardımcımız ‘Simit olsun’ dedi. O da güzel bir isim aslında. İkisi de İzmitimiz’in güzel sembolleri. Bu sokak hayvanlarının sahiplenilmesi, sürecin yönetilmesi açısından da kıymetli bir şey olur. Vatandaşlarımızın da sahiplenme konusunda istekli olmaları halinde, onları Kandıra’daki barınağımızda sahiplendirmek için seçeneklerin hazır olduğunu hatırlatır, onları da bu sahiplenmeye davet ederiz” dedi.
Sokak Hayvanlarına 80 ton mama desteği
Kar yağışı sonrasında sokaktaki canlıların beslenmesine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Şehrin 20’den fazla noktasında arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar. Beslenme odakları var. Oralarda hayvanların aç kalmaması için arkadaşlarımız gerekli desteği sağlıyor. Mamalar, hayvanlarımıza ulaştırılıyor düzenli olarak. Hayvanseverlerin de ihtiyaç duyduğu mamaların sağlanması açısından arkadaşlarımız tüm tedariklerini yaptılar. Bu yıl 80 ton civarında mama tedariki yapıldı. Bunlar, gerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, gerek koordinasyon halinde olduğumuz ilçe belediyelerimiz ve gerekse hayvanseverler aracılığıyla hayvanlarımıza ulaştırılıyor. Onları da bu soğuk koşullarda aç bırakmamak için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlar bizim canlarımız, onları unutmamamız lazım” diye konuştu.
“Sokaktaki canlarımız da kendi dillerinde bize şükredecekler”
Vatandaşları da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Büyükakın, “Vatandaşlarımızın da sokaktaki bu canları unutmaması, bu sert koşullarda destekçisi olması açısından bu hizmete destek olmalarında fayda var. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle temasa geçtiklerinde arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olurlar. Onlar da bir kap su koyduklarında, önlerine mama koyduklarında, sokaktaki canlarımız da kendi dillerinde bize şükredecekler. İnşallah bu bereket de devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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