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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'ye adli tıp kazandırılacak

İHA

Gebze'ye adli tıp kazandırılacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye göç idaresi hizmeti biriminin ve adli tıp kurum şubesinin kazandırılacağını açıkladı.
Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda, Göç İdaresi Başkanlığının Gebze’deki hizmet birimi için yer tahsisi gerçekleştirildi. Göç idaresinin, belediyenin hizmet birimlerinin yer aldığı Issıkgöl Caddesi üzerindeki Mevlana Kapalı Kompleksi içerisinde tahsis edilen ofiste hizmet vereceği öğrenildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zinnur Büyükgöz, "Göç İdaresi Başkanlığı Gebze Hizmet Birimi için tahsis ettiğimiz ofis, ilçemizde ikamet eden göçmen kardeşlerimize hizmet verecek. Bu hizmet ofisi Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Göç idaresi ofisinde incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "İlçemize açılacak olan Göç İdaresi İlçe Çalışma Grup Başkanlığı ile Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde ikamet eden yabancı uyruklu kişilere daha hızlı ve etkin hizmet sağlanacak. Bundan sonra göçmen vatandaşlarımız, Suriyeli kardeşlerimiz veya ilçemizde istihdama katkıda bulunan yabancılar Kocaeli’ne gitmeden geçici koruma iş ve işlemleri ile ikamet izni iş ve işlemlerini ilçemizde gerçekleştirecektir. Her türlü yardım ve kolaylığı sağlayan Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz ve ekibine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Aynı zamanda Başkan Büyükgöz, Adli Tıp Kurumu şubesinin de Gebze’ye kazandırılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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