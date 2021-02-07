Feci kazada ölen genç AK Parti ilçe yöneticisi çıktı

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Kocaeli TEM Otoyolu’nda tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet Demirkıran’ın, AK Parti Çayırova Gençlik Kolları yöneticisi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 538 plakalı Renault marka otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde sağ şeritte ilerleyen Halil Y. idaresindeki 42 PF 583 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına girerek parçalanan otomobildeki sürücü Sedat Özçelik ağır yaralanırken, yanında yolcu kısmında oturan Ahmet Demirkıran (24) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran’ın Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticisi olduğu öğrenildi. Demirkıran’ın cenazesinin, Çayırova Garipler Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çayırova Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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