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Vaka sayısının arttığı ilde vali sosyal medyadan vatandaşları uyardı: "Tedbirlere rağmen vaka sayılarında yeni bir artış ile karşı karşıyayız" Artan sayılar sonrası uyarılarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: "Yasakların kalkması için herkesin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım"

İHA

Vaka sayısının arttığı ilde vali sosyal medyadan vatandaşları uyardı: "Tedbirlere rağmen vaka sayılarında yeni bir artış ile karşı karşıyayız" Artan sayılar sonrası uyarılarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: "Yasakların kalkması için herkesin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım"

Kocaeli'de artan vaka sayıları sonrasında sosyal medya üzerinden vatandaşları uyaran Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında yeni bir artış yaşandığını söyledi. Daha sonra açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise, "En son hasta taburcu olup, testi negatif çıkana kadar önlemlere aksatmadan devam etmemiz lazım" dedi.
Türkiye’de pandemi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca alınan önlemler uygulanmaya devam ederken, kısıtlamalar ise sürüyor. Yoğun kar yağışının ardından güneşli günlerin yaşandığı Kocaeli'de ise korona virüs tehlikesine rağmen sokaklar vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar vaka sayılarının normale dönmesinin ardından 1 Mart itibariyle kısıtlamaların zamanla azalarak, tamamen kaldırılmasını beklerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise vaka sayılarında yaşanan artış sonrası sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Yavuz, "Almış olduğumuz tedbirlere rağmen vaka sayılarında yeni bir artış ile karşı karşıyayız. 1 Mart’ta sınırlamalardan kurtulmak istiyorsak daha fazla dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aksi halde yasakların ve sınırlamaların devamı kaçınılmaz olur" dedi.

"Aşılama çok iyi gidiyor"
Vali Yavuz'un açıklamaları ardından vatandaşları daha tedbirli olmaya davet eden İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de salgınla mücadelenin ara verilmeden sürdüğüne dikkat çekti. Tüm önlemlerin durmaksızın devam ettiğini belirten Pehlevan, "Sağlık ekiplerimiz, filyasyon ekiplerimiz sürekli sahada. Aşılama çok iyi gidiyor. Sağlık personelinin ikinci doz aşılaması büyük oranda bitti. Yaşlı insanların evlerinde ikinci doz aşılamaları devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinde aşılamalarına devam ediyor. Ücretsiz şekilde randevu alıp aşı yaptırabilirler" diye konuştu.

"Tehlike, en yakınımızdan gelebilir"
Tedbirlerin asla elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Pehlevan, "Hiç gevşememiz lazım. Normalleşmeye geçebilmek için maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Malum mevsim kış ve kapalı ortamlardan uzak durmamız lazım. Dost, akraba ziyaretleri yapmamız lazım. Bu virüs kalabalığı çok seviyor. Virüsün en yakınından bulaşma ihtimali çok fazla. Tehlike, en yakınımızdan gelebilir. En son hasta taburcu olup, testi negatif çıkana kadar önlemlere aksatmadan devam etmemiz lazım. Hedef kitlenin aşılanmasıyla ve önlemlerle birlikte inşallah salgının üstesinden geleceğiz. Yasakların kalkması için herkesin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim ki, verdiğimiz bütün emekler boşa gitmesin. Şu anda zaten aşılamada ciddi anlamda bir seviyeye gelindi. Hepimiz, vatandaşlarımızla birlikte çok emek verdik. O yüzden salgın bitene kadar önlemleri gevşetmeyelim” şeklinde konuştu.

"Pandeminin şakası yok"
Korona virüse karşı korunmak için aşı olduğunu ifade eden 73 yaşındaki Mehmet Gündoğan adlı vatandaş, “Sağlığım yerinde. Zaten ben de kendimi koruyorum. Gençlerimizin yüzde 80’i hatta yüzde 90’ı kendisini korumuyor. Annesini, babasını, komşularını düşünmüyor, hep bir aradalar. Bunlara karşı kanun çıkması lazım. Yoksa böyle adaletsizlik olursa gençlerin de, yaşlıların da sağlığa tehlikeye girer. Pandeminin şakası yok. Kurallara uymalıyız. Ben ömrümü doldurdum, ölüp gideceğim fakat bu gençlerin annesi yok mu? Babası yok mu? Akrabası yok mu? Pandemi olan yerden çıkmayın, pandemi olan yere de gitmeyin. Kendinizi koruyunuz” ifadelerini kullandı.

"İnsanlar çok etkilendi ve baya sıkıldı"
Pandemi döneminde maddi olarak zorluk yaşadıklarını kaydeden esnaf Murat Ay şöyle konuştu: “Bu dönemde maalesef kişiler arası alacakverecek para durumu yaşanamadı. Kimsenin elinde doğru düzgün para gelmedi. Garsonundan, işçisine kadar kimse çalışamadı. Herkes şu anda birbirlerinin telefonunu dahi açmıyor. İnsanlar çok etkilendi ve baya sıkıldı. İnşallah en yakın zamanda normale döneriz” diye konuştu.

"Biran önce yasakların kalkmasını istiyoruz"
Kısıtlamalarda ekonomik olarak zorlandıklarını ifade eden Mustafa Aya adlı esnaf ise şu ifadeleri kullandı: “Yasaklardan ciddi anlamda sıkıldık. İşlerimiz durdu. Her sektörde olduğu gibi bizimde giyim sektörü de baya durdu. Pandemi döneminde giyim sektörü üçüncü dördüncü seviyeye atladı. İnsanlar evine erzak almaktan giyime para harcamadı. O yüzden bizim sektörde bir bocalama oldu. Pandemiden dolayı insanlar giyimine dikkat etmiyor. Bir an önce yasakların kalkmasını istiyoruz. İnsanlar biraz bencil ve kurallarla uymuyor. Ben çok insan görüyorum maskesiz gezen ve sigara içen bu insanların da biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Biran önce hayatın düzene geçmesini istiyoruz, esnaf olarak düşüşlerdeyiz."

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