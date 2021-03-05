Sanat Akademisi genç yeteneklerini arıyor

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi müzik bölümünde eğitim görmek isteyen gençler için başvurular başladı.

İzmit Belediyesi, bünyesinde kuracağı Sanat Akademisi Müzik Bölümü için İzmitli çocuklarla Müzik Yetenek Taraması yapacak.

Müziğe karşı yetenekli olduğunu düşünen, enstrüman çalabilen veya şarkı söyleyen 818 yaş grubunda olan İzmitli gençler, Müzik Yetenek Taramasına katılımda bulunmak için bağlı bulundukları mahalle muhtarlığına başvurabilecek ya da İzmit Belediyesi internet sitesi üzerinden online olarak ön kayıt yapabilecek. Toplam 31 mahallenin yer alacağı Müzik Yetenek Taramasına katılacak olan adaylar için son başvuru tarihi 21 Mart olarak belirlendi. Başvurular gruplara ayrılarak, katılımcılara Yetenek Taramasının yeri ve saati mesaj olarak gönderilecek.



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