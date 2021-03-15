Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Sultan M. yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan M.'ye, Nur Muhammet Ç. yönetimindeki 34 AF 4273 plakalı motosiklet çarptı. Yaralanan Sulatn M., gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Nur Muhammet Ç.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-03-15 13:25:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.